В Кремле отрицают, что сбитый российский вертолет повлиял на договоренности по Карабаху

Договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не связана со сбитым российским вертолетом Ми-24. Оба эти события произошли 9 ноября.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в коментарии ТАСС.

Пескова спросили, повлияла ли ситуация с российским вертолетом на достижение договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - сказал он.

Напомним, в понедельник вечером в Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, был сбит российский военный вертолет Ми-24. По предварительным данным, в результате происшествия двое человек погибли, еще один получил травмы средней тяжести.

Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину и лично извинился за "эту трагедию".

Вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе. Документ также подписали лидеры Азербайджана и России.