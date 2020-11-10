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Алиев извинился перед Путиным за сбитый российский вертолет

Вторник 10 ноября 2020 03:26
Алиев извинился перед Путиным за сбитый российский вертолет
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Инна Собора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Они обсудили сбитый российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией.

Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с инцидентом.

"Президент Ильхам Алиев извинился за эту трагедию и сказал, что вертолет в темное время суток считался вертолетом ВВС Армени", - говорится в сообщении.

Алиев также заявил, что азербайджанская сторона готова выплатить компенсации семьям погибших и раненых пилотов. Также, по его словам, Генпрокуратура Азербайдана возбудила уголовное дело и проводит расследование.

"Виновные будут наказаны, а российская сторона проинформирована", - добавили в пресс-службе Алиева.

В понедельник вечером в Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, был сбит российский военный вертолет Ми-24. По предварительным данным, в результате происшествия двое человек погибли, еще один получил травмы средней тяжести.

Напомним, Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией.

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