У Кремлі заперечують, що збитий російський вертоліт вплинув на домовленості по Карабаху

Домовленість лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху не пов'язана зі збитим російським вертольотом Мі-24. Обидві ці події відбулися 9 листопада.

Таку заяву зробив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі ТАСС.

Пєскова запитали, чи вплинула ситуація з російським вертольотом на досягнення домовленості про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

"Робота над домовленістю почалася задовго до інциденту", - сказав він.

Нагадаємо, в понеділок увечері у Вірменії, неподалік від кордону з Азербайджаном, був збитий російський військовий вертоліт Мі-24. За попередніми даними, в результаті події дві людини загинули, ще один отримав травми середньої тяжкості.

Азербайджан заявив, що випадково збив російський військовий вертоліт Мі-24 неподалік від кордону з Вірменією.

Пізніше президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну і особисто вибачився за "цю трагедію".

Увечері прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі. Документ також підписали лідери Азербайджану і Росії.