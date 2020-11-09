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В Армении сбили российский военный вертолет

Армения, Понедельник 09 ноября 2020 18:39
В Армении сбили российский военный вертолет
Фото: вертолет Ми-24 (wikipedia.org)
Автор: Роман Тверденко

В Армении, неподалеку от границы с Азербайджаном, упал российский военный вертолет Ми-24. По предварительным данным, в результате происшествия двое человек погибли, еще один получил травмы средней тяжести.

Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Армении.

В министерстве обороны России заявляют, что вертолет был сбит с земли выстрелом из ПЗРК. Кто именно выстрелил пока неизвестно.

Вертолет упал возле села Ерасх, которое расположено в более чем 100 километрах от территории Нагорного Карабаха, где продолжаются бои между войсками Армении и Азербайджана. Также населенный пункт расположен неподалеку от границы с Турцией и Ираном.

Отмечается, что вертолет Ми-24 сопровождал автоколонну, которая ехала в сторону российской военной базы в Армении.

"Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанская армия заняла еще несколько стратегических высот и населенных пунктов. В частности, установлен контроль над селами в шести районах.

Также пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армянская армия потеряла контроль над городом Шуша. Азербайджанская сторона сообщала об этом еще в субботу.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отрицает потерю контроля над Шушей. По его словам, бои за город продолжаются до сих пор.

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