В Кремле отреагировали на возможное отравление Навального

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Если информацию об отравлении подтвердится, начнется расследование

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в коме в больнице Омска. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если подтвердится, что это было отравление, будет расследование.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, сейчас необходимо дождаться окончательным анализов.

"После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", - сказал Песков.

В тоже время Песков заявил, что знает о состоянии Навального из СМИ.

"СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", - приводит слова Пескова "Риа Новости".

Напомним, сегодня Алексею Навальному стало плохо во время перелета. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его было госпитализировано в больницу. По информации его пресс-секретаря, Навальный был отравлен чем-то, подмешанным в чай.

Позже стало известно, что Навальный впал в кому.

Как сообщили медики, Навальный сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ, при этом они не уверены, что это было отравление.

Также РБК-Украина писало, что российские правоохранители пока не рассматривают версию об отравлении оппозиционера.