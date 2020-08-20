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Врачи не уверены, что Навального отравили. Его состояние тяжелое

Омск, Четверг 20 августа 2020 11:10
Врачи не уверены, что Навального отравили. Его состояние тяжелое
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

До конца дня медики должны определится с диагнозом

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии. О том, было ли это отравление, врачи пока не говорят.

Об этом на брифинге сообщил врач Омской больницы, где находится Навальный, Анатолий Калиниченко.

По его словам, сейчас врачи изучают несколько диагнозов, которые могли стать причиной состояния оппозиционера.

"Пациент находится у нас в больнице. Состояние его тяжелое. Находится на аппарате ИВЛ, но состояние его состояние стабильное. Есть несколько диагнозов, которые уточняются. Проводятся консультации. В течение сегодняшнего дня мы в точности определимся с диагнозом", - сообщил Калиниченко.

Он отметил, что пока нет точной уверенности, что причиной его состояния является отравление.

"Отравление рассматривается, как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но могут быть и другие. Более подробно я не могу сообщить", - добавил врач.

Напомним, сегодня утром в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу. По словам его пресс-секретаря, Навальный был отравлен чем-то, подмешанным в чай.

Позже стало известно, что Навальный впал в кому.

Как писало РБК-Украина, в Литве выразили обеспокоенность относительно возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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