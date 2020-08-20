Следователи РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Правоохранители не исключают, что Навальный сам мог что-то выпить или съесть

Правоохранительные органы Российской Федерации пока не рассматривают версию намеренного отравления оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители не исключают, что Навальный сам выпил или съел, что привело к ухудшению состояния.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам", - сообщил источник.

Напомним, сегодня утром в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу. По словам его пресс-секретаря, Навальный был отравлен чем-то, подмешанным в чай.

Позже стало известно, что Навальный впал в кому.

По информации врачей, Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких; что стало причиной ухудшения состояния пока не известно, отравление рассматривается как одна из версий.

В Министерстве иностранных дел Литвы уже выразили обеспокоенность возможным отравлением Навального.