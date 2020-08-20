У Кремлі відреагували на можливе отруєння Навального

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Якщо інформацію про отруєння підтвердиться, почнеться розслідування

У Кремлі побажали якнайшвидшого одужання російському опозиціонеру Олексію Навальному, який перебуває в комі в лікарні Омська. При цьому, за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, якщо підтвердиться, що це було отруєння, буде розслідування.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами Пєскова, зараз необхідно дочекатися остаточних аналізів.

"Після цього, якщо має місце отруєння, якщо будуть відповідні заяви або якщо інші рішення приймуть правоохоронні органи, тоді буде розслідування", - сказав Пєсков.

В теж час Пєсков заявив, що знає про стан Навального з ЗМІ.

"ЗМІ розміщують багато інформації про це, тому ми, власне, читаємо цю інформацію. Ми знаємо, що він перебуває у важкому стані. Лікарі зараз роблять все, що необхідно. Залучені, власне, в Омську найкращі лікарі. Зрозуміло, як і будь-якому громадянину нашої країни, ми бажаємо йому швидкого одужання", - наводить слова Пєскова Риа"Новости".

Нагадаємо, сьогодні Олексію Навальному стало погано під час перельоту. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, де його було госпіталізовано до лікарні. За інформацією його прес-секретаря, Навальний був отруєний ніж-то, підмішані в чай.

Пізніше стало відомо, що Навальний впав у кому.

Як повідомили медики, Навальний зараз знаходиться в стабільно важкому стані і підключений до апарату ШВЛ, при цьому вони не впевнені, що це було отруєння.

Також РБК-Україна писало, що російські правоохоронці поки не розглядають версію про отруєння опозиціонера.