Экстренная госпитализация и возможное отравление: что случилось с Навальным

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Российский оппозиционер впал в кому после того, как ему резко стало плохо на борту самолета

Алексей Навальный находится в реанимации больницы Омска, куда его экстренно госпитализировали без сознания прямо со взлетной полосы аэропорта. В штабе Навального полагают, что оппозиционера отравили. Все подробности на данный момент - на РБК-Украина.

Что произошло

Утром 20 августа основатель российского Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный направлялся из Томска в Москву на самолете авиакомпании S7. Вскоре после взлета политику стало плохо, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в Омске.

На машине "скорой помощи" Навального доставили в городскую больницу уже без сознания и поместили в реанимацию. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в Twitter.

Позже она написала, что Алексея подключили к аппарату ИВЛ и взяли анализы. Политик находится в состоянии комы. Также в больницу вызвали полицию.

Навального могли отравить

В штабе оппозиционера считают, что причиной резкого ухудшения самочувствия их руководителя могло стать умышленное отравление.

Предположительно, некий токсин подмешали в чай, который Алексей Навальный выпил перед вылетом в одной из кофеен аэропорта Томска. Больше в этот день он ничего не пил и не ел. Личный врач политика подтвердила, что у него ни на что не было аллергии.

Кира Ярмыш отметила, что сегодняшнее отравление было преднамеренным, как и в 2019 году. Тогда Навального отравили в спецприемнике.

При этом правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления оппозиционера Алексея Навального.

Правоохранители не исключают, что Навальный сам выпил или съел что-то, что привело к ухудшению состояния.

Точный диагноз еще не установлен

Врачи уклоняются от оглашения диагноза и пока не подтверждают отравление Навального. Представитель омской больницы Анатолий Калиниченко рассказал журналистам, что диагноз будет установлен в течение дня, рассматриваются разные версии случившегося и проводится необходимая диагностика.

Выступление представителя больницы pic.twitter.com/s9vfS0cSDq — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

"Отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике", - заявил медик.

Также Калиниченко отметил, что некоторые сведения о пациенте он разглашать не может, ссылаясь на конфиденциальность данных.

Ранее врачи предположили, что Навального могли отравить галлюциногеном оксибутиратом натрия - cильным психодиcлептиком без цвета и запаха, но имеющим соленый вкус.

Появилось видео с Навальным из салона самолета

Очевидцы выложили ролик из самолета, на котором слышны крики, по салону проходит врач.

Алексей Навальный кричит в самолете перед госпитализацией pic.twitter.com/tUqTLCrCSB — @kpru (@kpru) August 20, 2020

Пресс-секретарь оппозиционера рассказала, что во время перелета находилась рядом с Алексеем. Он пожаловался ей на плохое самочувствие и попросил поговорить с ним, чтобы сконцентрироваться на звуке голоса.

"Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание", - сообщила Кира Ярмыш.

В аэропорту Томска проводится проверка

Юристы из ФБК Навального обратились в Следственный комитет с требованием возбудить дело по ст. 277 УК (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля).

Правоохранители прибыли в аэропорт Томска для проверки всех обстоятельств случившегося. В частности, полиция опросила работницу кофейни, где Навальный купил чай.

Девушка сообщила, что не запомнила его из-за большого количества посетителей. Также были изъяты записи с камер наблюдения в заведении.

Напомним, МИД Литвы уже выразил обеспокоенность возможным отравлением Алексея Навального и призывает привлечь к ответственности всех виновных до этого преступления в случае подтверждения.

Ранее в РФ открыли уголовное дело против Навального с подозрением в "оскорблении ветерана войны".