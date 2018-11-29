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У Кремлі відреагували на заклик Порошенка розмістити кораблі НАТО в Азовському морі

Новини » Політика    29.11.2018 - 12:22
У Кремлі відреагували на заклик Порошенка розмістити кораблі НАТО в Азовському морі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

За словами Пєскова, позиція Кремля з приводу заклику Порошенка до країн НАТО негативна

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що РФ негативно сприйняла заклик президента України Петра Порошенка розмістити кораблі НАТО в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Пєскова, позиція Кремля з приводу заклику Порошенка до країн НАТО негативна.

Він також заявив, що сама постановка такого питання "націлена на подальше провокування напруженості, на продовження провокаційною лінії, в основі якої лежать переделекторальні внутрішньополітичні інтереси президента Порошенка".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко закликав країни НАТО направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина може стати посередником між Україною та Російською Федерацією для вирішення проблеми агресії в Азовському морі. Разом з тим, в РФ заявили, що не бачать потреби в посередниках з Україною. У той же час Пєсков зазначив, що російська сторона вдячна всім, хто готовий сприяти деескалації.

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