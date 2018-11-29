Турция предлагает стать посредником для решения конфликта в Азовском море

Фото: Реджеп Эрдоган (из открытых источников)

Эрдоган предлагает стать посредником между Украиной и Россией

Турция может стать посредником между Украиной и Российской Федерацией для решения проблемы агрессии в Азовском море. Об этом перед вылетом на саммит G20 заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, Эрдоган рассказал подробности телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, на переговорах стороны обсудили возможность посреднической роли Турции.

"В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе, - ред.) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - заявил Эрдоган.

Он также добавил, что обсуждение данной ситуации продолжится на полях саммита G20.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз усилить санкции против РФ из-за "ползучей аннексии" Азовского моря.

Накануне МИД Украины направил данные об агрессии России в Керченском проливе в Арбитражный трибунал, который рассматривает спор между Украиной и РФ по морскому праву.