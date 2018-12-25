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У Кремлі відреагували на відмову Лукашенка назвати РФ братньою країною

Новини » Суспільство    25.12.2018 - 13:21
У Кремлі відреагували на відмову Лукашенка назвати РФ братньою країною
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Москві заявили про "особливі союзницькі відносини" з Мінськом

Між Російською Федерацією та Білоруссю існують "особливі союзницькі відносини". Про це у відповідь на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що слова Лукашенка про те, що Росія перестала вважати Білорусь братнім народом, "не потрібно висмикувати з контексту".

"Я не думаю, що або в Москві, або в Мінську знайдеться хоч хтось, хто буде заперечувати де-юре або де-факто наявність особливих союзницьких відносин", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою. У той же час він зазначив, що РФ залишається ключовим зовнішнім партнером для Білорусі.

"Я вже не називаю братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами", - заявив Лукашенко.

Минулого тижня президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив проект військової доктрини союзу з Білоруссю.

 

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