В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена удерживаемыми

Фото: Юрий Ушаков (twitter.com sputnik_estonia)

В Кремле отметили важность обмена удерживаемыми

В Российской Федерации отмечают прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передают росСМИ.

По словам Ушакова, сейчас взаимодействие по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной ведется в закрытом режиме. Он отметил, что в Кремле видят прогресс в данном вопросе.

"Взаимодействие по данной теме осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", - заявил он.

Кроме того, помощник президента РФ отметил, что в Кремле считают вопрос обмена пленными важным для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Конечно, он важен. Это вообще очень важно для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса", - подчеркнул Ушаков.

Напомним, ночью 30 августа сотрудница Рады Анна Исламова заявила о завершении обмена удерживаемыми между Россией и Украиной. Однако в Офисе президента Украины завершение процесса обмена опровергли и заявили, что сейчас продолжаются переговоры между сторонами. Кроме того, в СБУ сообщили, что точной даты завершения обмена пока нет.

РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин может помиловать украинских военнопленных моряков и политзаключенных. Накануне в московское СИЗО "Лефортово" доставили около 30 незаконно осужденных граждан Украины.