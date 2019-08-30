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В Кремлі заявили про прогрес в питанні обміну утримуваними

Новини » Політика    30.08.2019 - 17:39
В Кремлі заявили про прогрес в питанні обміну утримуваними
Фото: Юрій Ушаков (twitter.com sputnik_estonia)

В Кремлі наголосили на важливості обміну утримуваними

У Російській Федерації відзначають прогрес в питанні обміну утримуваними особами з Україною. Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

За словами Ушакова, наразі взаємодія щодо обміну утримуваними особами між Росією та Україною ведеться в закритому режимі. Він зазначив, що в Кремлі бачать прогрес в даному питанні.

"Взаємодія щодо даної теми здійснюється в закритому режимі, але певний прогрес я, звичайно, можу підтвердити", - заявив він.

Крім того, помічник президента РФ зазначив, що в Кремлі вважають питання обміну полоненими важливим для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Звісно, він важливий. Це взагалі дуже важливо для всієї атмосфери довкола врегулювання української кризи", - наголосив Ушаков.

Нагадаємо, вночі 30 серпня співробітниця Ради Ганна Ісламова заявила про завершення обміну утримуваними між Росією та Україною. Однак в Офісі президента України завершення процесу обміну спростували та заявили, що наразі тривають переговори між сторонами. Крім того, в СБУ повідомили, що точної дати завершення обміну наразі немає.

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін може помилувати українських військовополонених моряків та політв'язнів. Напередодні до московського СІЗО "Лефортово" доставили близько 30 незаконно засуджених громадян України.

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Новини України обмін полоненимиКремль
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