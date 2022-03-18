В Кремле отказались выполнять решение Гаагского суда, а Макрон призвал быть готовыми к войне в Европе: новости за 17 марта

В Кремле отказались выполнять решение Гаагского суда о прекращении войны, российские войска вошли в Алешки Херсонской области, президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть готовыми к войне в Европе.

Белый дом о закрытии неба над Украиной: Мы не хотим ввязываться в третью мировую войну

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения над Украиной бесполетной зоны. Она заявила, что США не желают ввязываться в третью мировую войну.

По ее словам, отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США. "Как мы уже говорили ранее: беспилотная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в привлечении к третьей мировой войне ", - сказала она.

В Кремле отказались выполнять решение Гаагского суда о прекращении войны против Украины

В Кремле ответили на решение Международного уголовного суда ООН о прекращении Россией войны против Украины. Там отказались выполнять это требование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. Международный суд имеет такое понятие, как"согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может. В этом случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оккупанты обстреляли село Новые Петровцы под Киевом: погиб ребенок, четыре человека травмированы

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в селе Новые Петровцы Киевской области. В результате чего погиб ребенок, еще четыре человека тяжело травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрей Небытова во время брифинга.

"17 марта из тяжелой артиллерии оккупанты осуществили обстрел жилых домов на Вышгородщине. В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома. Сейчас известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек. На месте происшествия работают медики и полицейские, которые фиксируют последствия обстрела", - рассказал Небытов.

Российские войска всю ночь обстреливали Рубежное: повреждены по меньшей мере 27 домов, есть погибший

В ночь на 17 марта российско-оккупационные войска всю ночь обстреливали Рубежное Луганской области, повредив по меньшей мере 27 домов. Также обстрелы были в Попасной и Северодонецке.

"Россияне устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь, повреждены по меньшей мере 27 домов", - написал Гайдай. По его словам, в городе в результате российских обстрелов пылали по меньшей мере 27 домов, местами целыми улицами.

В Киеве остатки сбитой ракеты упали на многоэтажку

В четверг, 17 марта, около 5 часов утра украинские военные сбили российскую ракету, обломки которой упали на многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.

"В результате падения остатков сбитой ракеты, произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", - говорится в сообщении.

В Харькове вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово" из-за вражеского обстрела (видео)

В четверг, 17 марта Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате чего вспыхнул крупный пожар на рынке "Барабашово".

По словам очевидцев, пепел разлеталсяя по всему городу. Как заметно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.

Российские войска вошли в Алешки Херсонской области

В четверг, 17 марта 2022 года, российские войска вошли в Алешки Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение городского головы Евгения Рыщука.

"Они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - отметил он.

Макрон призвал быть готовыми к войне в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил масштабной войны в Европе. Он призвал быть к этому готовыми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его предвыборное обращение, которое транслировали ведущие телеканалы Франции, в частности BFM TV.

"Наши силы - единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", - сказал Макрон.