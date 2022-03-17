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В Киеве остатки сбитой ракеты упали на многоэтажку. Произошло разрушение и возгорание

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Київ, Четверг 17 марта 2022 06:58
В Киеве остатки сбитой ракеты упали на многоэтажку. Произошло разрушение и возгорание Фото: в Киеве обломки ракеты упали на многоэтажный дом (ГСЧС Украины)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 17 марта, около 5 часов утра украинские военные сбили российскую ракету, обломки которой упали на многоэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.

"В результате падения остатков сбитой ракеты, произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", - говорится в сообщении.

В 5:49 возгорание на площади 20 кв. м было ликвидировано. Спасатели эвакуируют людей с 11-го и выше этажей. Также они разбирают разрушенные конструкции и ищут пострадавших.

На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.

По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек. Информация уточняется.

Напомним, в Киеве обломок вражеского снаряда попал в многоэтажку в Шевченковском районе из-за чего произошел обвал здания.

Ранее российские оккупанты обстреляли жилые дома в Подольском районе и в районе Осокорков.

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