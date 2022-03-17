Сегодня, 17 марта 2022 года, российские войска вошли в Алешки Херсонской области. И пока не угрожают ничем местным властям.

По его словам, оккупанты уже "потеребили" его.

"Они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - отметил он.