ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Белый дом о закрытии неба над Украиной: Мы не хотим ввязываться в третью мировую войну

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 17 марта 2022 09:09
Белый дом о закрытии неба над Украиной: Мы не хотим ввязываться в третью мировую войну Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения над Украиной бесполетной зоны. Она заявила, что США не желают ввязываться в третью мировую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

По ее словам, отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США.

"Как мы уже говорили ранее: беспилотная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в привлечении к третьей мировой войне ", - сказала она.

Вместе с тем Псаки уточнила, что Соединенные Штаты не видят разницу между гуманитарными и военными бесполетными зонами в Украине, поскольку оба варианта приведут к дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной. Вопреки неоднократным призывам к этому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он в очередной раз призвал закрыть небо над нашей страной или же передать средства противовоздушной обороны.

Война РФ против Украины продолжается уже 22-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый дом Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете