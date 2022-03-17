Белый дом о закрытии неба над Украиной: Мы не хотим ввязываться в третью мировую войну
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения над Украиной бесполетной зоны. Она заявила, что США не желают ввязываться в третью мировую войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
По ее словам, отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США.
"Как мы уже говорили ранее: беспилотная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в привлечении к третьей мировой войне ", - сказала она.
Вместе с тем Псаки уточнила, что Соединенные Штаты не видят разницу между гуманитарными и военными бесполетными зонами в Украине, поскольку оба варианта приведут к дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, страны-члены НАТО едины в решении не создавать бесполетную зону над Украиной. Вопреки неоднократным призывам к этому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
При этом вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он в очередной раз призвал закрыть небо над нашей страной или же передать средства противовоздушной обороны.
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