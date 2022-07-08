В Кремле объяснили, что означало путинское "всерьез еще не начинали"

Слова главы Кремля Владимира Путина о том, что мы "еще ничего не начинали всерьез в Украине" означает то, что Россия привлекла лишь незначительную часть своего потенциала в ходе войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует российский "Интерфакс".

"Президент апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев на поле боя будет двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы абсолютно несопоставимы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас вовлечена в ходе специальной военной операции", - говорит Песков.

Что сказал Путин

Напомним, вчера российский диктатор на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что Российская Федерация якобы еще "всерьез не начинала" войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

"Все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - пригрозил Путин.

Реакция Украины

После чего советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на эти слова Путина, иронически обратившись к россиянам: "не начинали, но уже заканчиваете".

Также в Офисе президента посмеялись над заявлением российского диктатора.

"37 тысяч погибших российских военных (+12 тысяч ПВК). Общие санитарные потери - 98 - 117 тысяч человек...Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику - 20 млн потерь?",- написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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