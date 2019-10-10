В Кремле обвинили Украину в "саботаже" урегулирования ситуации на Донбассе

В Кремле заявили об озабоченности в связи с "попытками некоторых сил в Украине саботировать договоренности по мирному урегулированию на Донбассе". Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, соообщают росСМИ.

Ушаков напомнил о так называемой "формуле Штайнмайера". Соответствующий документ в Минске подписали представители Украины, ОБСЕ, России, а также представители "ДНР" и "ЛНР".



Помощник Путина выразил надежду на то, что процесс "сдвинется с мертвой точки", однако заявил, что украинская сторона якобы под надуманные предлогом "не занимается отводом войск из населенных пунктов Золотое и Петровское".

Отметим, 7 августа председатель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом сих пор не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов, но боевики вновь обстреляли Золотое.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні не буде референдуму щодо особливого статусу Донбасу. Також глава держави додав, що закон можуть обговорювати з суспільством.

Крім того, президент заявив про необхідність проведення місцевих виборів. За його словами, вибори повинні відбутися якомога швидше.