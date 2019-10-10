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У Кремлі звинуватили Україну в "саботажі" врегулювання ситуації на Донбасі

Новини » Політика    10.10.2019 - 16:16
У Кремлі звинуватили Україну в "саботажі" врегулювання ситуації на Донбасі
Фото: Юрій Ушаков (twitter.com sputnik_estonia)

Україну звинуватив у "саботажі" помічник президента Росії Юрій Ушаков

У Кремлі заявили про стурбованість у зв'язку з "спробами деяких сил в Україні саботувати домовленості щодо мирного врегулювання на Донбасі". Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

Ушаков нагадав про так звану "формулу Штайнмайера". Відповідний документ в Мінську підписали представники України, ОБСЄ, Росії, а також представники "ДНР" і "ЛНР".

Помічник Путіна висловив надію на те, що процес "зрушиться з мертвої точки", проте заявив, що українська сторона нібито під надумані приводом "не займається відведенням військ з населених пунктів Золоте і Петрівське".

Зазначимо, 7 серпня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ в Петровському і Золотому сьогодні не почалось через нещодавні обстріли бойовиків. Розведення військ починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстрілів, але бойовики вкотре обстріляли Золоте.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что что в Украине не будет референдума относительно особого статуса Донбасса. Также глава государства добавил, что закон могут обсуждать с обществом.

Кроме того, президент заявил о необходимости проведения местных выборов. По его словам, выборы должны состояться как можно скорее.

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Новини України Володимир ПутінДонбасКремль
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