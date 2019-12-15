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В Кремле обвинили Киев в попытке изменить коммюнике нормандского саммита

Новости » Политика     15.12.2019 - 16:15
В Кремле обвинили Киев в попытке изменить коммюнике нормандского саммита
Фото: Дмитрий Песков (Униан)

Помощники президентов работали над текстом с тем, чтобы этот текст парижских договоренностей был принят

Украина в начале нормандской встречи в Париже пыталась отредактировать заранее согласованный документ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что помощники президентов работали над текстом с тем, чтобы этот текст парижских договоренностей был принят.

"Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Я думаю, это можно рассказать, ничего страшного не будет. Дело в том, что Париж предшествовала достаточно напряженная работа помощников президентов, которые работали над текстом с тем, чтобы этот текст парижских договоренностей был принят. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть отредактировать то, что было уже согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины", - сказал Песков.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

После нормандской встречи появился текст документа нормандской встречи.

На брифинге по итогам нормандского формата президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча должна состояться через четыре месяца.

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