ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Кремлі назвали теми майбутньої зустрічі Трампа з Путіним

Новини » Політика    29.11.2018 - 11:36
У Кремлі назвали теми майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп і Путін обговорять двосторонні відносини, стратегічну безпеку і регіональні конфлікти

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що в ході зустрічі президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп обговорять двосторонні відносини, стратегічну безпеку і регіональні конфлікти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як відомо, зустріч Трампа з Путіним відбудеться в рамках саміту G20 1 грудня.

"У першу чергу, це питання, які пов'язані з двосторонніми відносинами. Нам необхідно думати як починати розмовляти за темами двосторонніх відносин, за темами стратегічної безпеки і тематики роззброєння, регіональних конфліктів", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 1 грудня на полях саміту G20 в Аргентині. Зустріч президентів запланована на 16:30 за київським часом.

Раніше Трамп заявляв, що може відмінити зустріч з Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

Крім того, Трамп пообіцяв розібратися з атакою РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

Приватний літак Трампа потрапив в аварію в аеропорту Нью-Йорка У Кремлі пояснили, чому не відбулася телефонна розмова Путіна і Порошенка
Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся