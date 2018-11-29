У Кремлі назвали теми майбутньої зустрічі Трампа з Путіним

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп і Путін обговорять двосторонні відносини, стратегічну безпеку і регіональні конфлікти

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що в ході зустрічі президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп обговорять двосторонні відносини, стратегічну безпеку і регіональні конфлікти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як відомо, зустріч Трампа з Путіним відбудеться в рамках саміту G20 1 грудня.

"У першу чергу, це питання, які пов'язані з двосторонніми відносинами. Нам необхідно думати як починати розмовляти за темами двосторонніх відносин, за темами стратегічної безпеки і тематики роззброєння, регіональних конфліктів", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться 1 грудня на полях саміту G20 в Аргентині. Зустріч президентів запланована на 16:30 за київським часом.

Раніше Трамп заявляв, що може відмінити зустріч з Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

Крім того, Трамп пообіцяв розібратися з атакою РФ на українські кораблі в Керченській протоці.