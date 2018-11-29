Трамп не исключает отмены встречи с Путиным

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Окончательное решение президент США примет после отчета своей команды

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Во время интервью Трамп поинтересовался, было ли с украинской стороны предупреждение.

"У меня вопрос - было ли предупреждение? Они сообщили им, что они проходят? У них же наверняка есть система коммуникации, я думаю", - заявил Трамп.

Также глава Белого дома заявил, что ему "не нравиться" захват украинских кораблей спецслужбами РФ в Керченском проливе и "этого не должно было быть", но не сказал никакой критики в сторону президента РФ из-за укрепления напряженности в регионе.

Трамп уточнил, что окончательное решение о встрече с Путиным примет после того, как получит отчет от своей команды национальный безопасности по агрессии РФ в Черном море.

Напомним, Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Азовском море. Эрдоган проинформировал Трампа о содержании состоявшихся сегодня телефонных разговоров с Путиным и Порошенко.