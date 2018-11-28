ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа на G20 продолжается

Новости » Политика    28.11.2018 - 11:53
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа на G20 продолжается
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

В РФ отреагировали на заявление Трампа о возможной отмене встречи с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 продолжается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Пескова, США не информировали Кремль об отмене встречи Путина и Трампа на G20.

"Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави у нас нет", - заявил он.

Кроме того, Песков заявил, что российская сторона "обратила внимание" на заявление Трампа по поводу инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

"Также мы обратили внимание на вчерашнее вечернее заявление моей коллеги из Белого дома, которая говорила, что Трамп планирует провести ряд встреч, в том числе и с Путиным (на саммите G20, - ред.)", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может отменить встречу с Путиным из-за агрессии России в Азовском море.

Как писало РБК-Украина, Путин может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

Порошенко рассчитывает на поддержку Трампа на саммите G20 Путин готовится озвучить позицию по инциденту в Керченском проливе, - Песков
Новости Украины Владимир ПутинДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь