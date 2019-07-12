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Боевики на Донбассе обстреляли аграрное предприятие, повреждены газопровод и ЛЭП

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 02:52
Боевики на Донбассе обстреляли аграрное предприятие, повреждены газопровод и ЛЭП
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов никто не пострадал

На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков пострадало предприятие "Бахмутский аграрный союз", повреждены электросети и газопровод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции О'объединенных сил.

Обстрелы ООО "Бахмутский аграрный союз" вблизи поселка Новолуганское произошел 10 июля, примерно в 21:00. На следующий день, 11 июля, наблюдательная группа Украинской стороны Совместного центра контроля и координации провела фотофиксацию последствий обстрела.

 

"Установлено, что огонь противник вел из артиллерийских систем калибра 122 мм, с направления оккупированной Горловки. Прибыв на место обстрела, на сельскохозяйственном поле военные зафиксировали две огромные воронки, от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм", - отметили в ООС.

Кроме того, добавляет пресс-центр, в результате обстрела поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса предприятия. Пострадавших среди сотрудников не выявлено.

Напомним, на Донбассе вечером в четверг, 11 июля, во время артиллерийского обстрела со стороны боевиков получил ранение гражданский житель населенного пункта Чермалык.

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