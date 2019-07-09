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Сближение РФ с Украиной неизбежно, - Путин

Новости » Политика    09.07.2019 - 20:13
Сближение РФ с Украиной неизбежно, - Путин
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По его словам, неизбежно и строительство союзнических отношений между двумя государствами

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сближение Российской Федерации с Украиной неизбежно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

По его словам, неизбежно и строительство союзнических отношений между двумя государствами. 

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - заявил Путин. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна. По его словам, их встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина.

В свою очередь пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что важен не факт возможной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, а конкретные договоренности, которые будут достигнуты.

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