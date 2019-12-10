В Кремле назвали место проведения следующего нормандского саммита

Следующий саммит "нормандской четверки" может пройти в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на российский СМИ.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца.

"По-моему, Берлин", - ответил Песков вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялсь встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года собрались за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей. В рамках саммита также состоялась первая двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

По итогам саммита Зеленский заявил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Также Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного контроля над украинской границей.

Говоря о результатах переговоров с Путиным по газу, Зеленский отметил, что вопрос транзита разблокирован, а детали соглашения будут обсуждаться на уровне советников.