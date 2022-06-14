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В Кремле назвали главную цель нападения РФ на Украину

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Москва, Вторник 14 июня 2022 02:06
В Кремле назвали главную цель нападения РФ на Украину Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Главная цель военного вторжения России в Украину — защитить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина. Также персональные экономические ограничения коснулись представителей российского правительства и Кремля.

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