В Кремле назвали главную цель нападения РФ на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Главная цель военного вторжения России в Украину — защитить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина. Также персональные экономические ограничения коснулись представителей российского правительства и Кремля.
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