У Кремлі назвали головну мету нападу РФ на Україну
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Фото: kremlin.ru)
Головна мета військового вторгнення Росії в Україну — захистити самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський ввів санкції проти президента Росії Володимира Путіна. Також персональні економічні обмеження торкнулися представників російського уряду і Кремля.
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