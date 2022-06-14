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У Кремлі назвали головну мету нападу РФ на Україну

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Москва, Вівторок 14 червня 2022 02:06
У Кремлі назвали головну мету нападу РФ на Україну Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Фото: kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Головна мета військового вторгнення Росії в Україну — захистити самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський ввів санкції проти президента Росії Володимира Путіна. Також персональні економічні обмеження торкнулися представників російського уряду і Кремля.

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