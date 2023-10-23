Кремль звинувачує Білорусь у зриві поставок озброєнь для армії Росії, - ЦНС

Кремль звинувачує військово-промисловий комплекс Білорусі у зриві поставок для армії Росії. Мінськ віддає перевагу Тегерану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"У Білорусі куратори з ФСБ, які прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві поставок оплаченої техніки для ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану.
Йдеться про модернізовані елементи РСЗВ (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії.
"У РФ незадоволені такою пріоритетністю і вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств і почати перевірку, щоб притягнути до відповідальності причетних", - пише Центр нацспротиву.
Нагадаємо, як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.
Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера".
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.
Вчора стало відомо, що Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони проходять на білоруських полігонах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.