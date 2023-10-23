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Кремль обвиняет Беларусь в срыве поставок вооружений для армии России, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Кремль обвиняет военно-промышленный комплекс Беларуси в срыве поставок для армии России. Минск отдает предпочтение Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В Беларуси кураторы из ФСБ, которые прикреплены к местному военно-промышленному комплексу, обвиняют последний в срыве поставок оплаченной техники для ВС РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусскому КГБ сделали замечания по отгрузке продукции белорусского ВПК партнерам из Ирана. 

Речь идет о модернизированных элементах РСЗО (трубы), отдельные запчасти к БПЛА, элементы автоматизированных систем управления войсками и средства радиоэлектронного противодействия.

"В РФ недовольны такой приоритетностью и уже требуют начать давление на руководителей белорусских предприятий и начать проверку, чтобы привлечь к ответственности причастных", - пишет Центр нацсопротивления.

Беларусь - сообщник России

Напомним, как отмечают украинские военные, Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска. Также на территории Беларуси располагались боевики ЧВК "Вагнера".

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

Вчера стало известно, что Беларусь снова продолжила совместные с Россией военные учения. Они проходят на белорусских полигонах.

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