Кремль зробив цинічну заяву про припинення постачання зброї Україні зі США

"Очевидно, просто промисловість не встигає виробляти ракети у необхідній кількості. Тим більше багато поставок, очевидно, було в Ізраїль, і в Україну вони тривають. Тому певні проблеми у цьому плані є", - сказав він.

При цьому прессекретар диктатора стверджує, що Росія "уважно спостерігає" за ситуацією.

Пєсков також цинічно заявив, що "чим менше ракет надходить в Україну з-за кордону, тим ближче кінець СВО".