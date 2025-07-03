Кремль зробив цинічну заяву про припинення постачання зброї Україні зі США

Кремль зробив цинічну заяву про паузу у постачанні озброєння США для України. Москва стверджує, що чим менше ракет отримує Україна - тим нібито ближче кінець війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
"Очевидно, просто промисловість не встигає виробляти ракети у необхідній кількості. Тим більше багато поставок, очевидно, було в Ізраїль, і в Україну вони тривають. Тому певні проблеми у цьому плані є", - сказав він.
При цьому прессекретар диктатора стверджує, що Росія "уважно спостерігає" за ситуацією.
Пєсков також цинічно заявив, що "чим менше ракет надходить в Україну з-за кордону, тим ближче кінець СВО".
Нещодавно західні ЗМІ повідомили про призупинення США постачання частини озброєння Україні. Згодом це підтвердили у Білому Домі, заявивши, що наразі у пріоритеті національні інтереси США.
За даними ЗМІ, йдеться про артилерійські боєприпаси, переносні ПЗРК Stinger, ракети Patriot і Hellfire. Видання WSJ зазначало, що йдеться навіть про озброєння, що вже знаходиться у Польщі.
Президент України Володимир Зеленський уточнив, що на робочому рівні тривають перемовини з США для уточнення деталей.
Разом із тим, Пентагон повідомив, що надають президенту США Дональду Трампу розширені варіанти щодо військової допомоги Україні. У Держдепі кажуть, що США зупинили не всі постачання зброї.
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