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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Кремль сделал циничное заявление о прекращении поставок оружия Украине из США

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль сделал циничное заявление о паузе в поставках вооружения США для Украины. Москва утверждает, что чем меньше ракет получает Украина - тем якобы ближе конец войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

"По всей видимости, просто промышленность не успевает производить ракеты в необходимом количестве. Тем более, много поставок очевидно было в Израиль, и на Украину они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть", - сказал он.

При этом пресс-секретарь диктатора утверждает, что Россия "внимательно наблюдает" за ситуацией.

Песков также цинично заявил, что "ем меньше ракет поступает на Украину из-за границы, тем ближе конец СВО".

 

 

Пауза в поставках оружия Украине

Недавно западные СМИ сообщили о приостановке США поставок части вооружения Украине. Позже это подтвердили в Белом Доме, заявив, что сейчас в приоритете национальные интересы США.

По данным СМИ, речь идет об артиллерийских боеприпасах, переносных ПЗРК Stinger, ракетах Patriot и Hellfire. Издание WSJ отмечало, что речь идет даже о вооружении, которое уже находится в Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что на рабочем уровне продолжаются переговоры с США для уточнения деталей.

Вместе с тем, Пентагон сообщил, что предоставляют президенту США Дональду Трампу расширенные варианты по военной помощи Украине. В Госдепе говорят, что США остановили не все поставки оружия.

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