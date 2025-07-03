Кремль сделал циничное заявление о прекращении поставок оружия Украине из США

"По всей видимости, просто промышленность не успевает производить ракеты в необходимом количестве. Тем более, много поставок очевидно было в Израиль, и на Украину они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть", - сказал он.

При этом пресс-секретарь диктатора утверждает, что Россия "внимательно наблюдает" за ситуацией.

Песков также цинично заявил, что "ем меньше ракет поступает на Украину из-за границы, тем ближе конец СВО".