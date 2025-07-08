Кремль знову "лащиться": експерт пояснив тактику Путіна перед Трампом і Заходом

Кремль активізував риторику про можливі переговори, що, за словами експерта, є не більше ніж черговою тактикою Москви.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

Кремль активізував риторику про можливі переговори, що, за словами експерта, є не більше ніж черговою тактикою Москви. Таку думку фахівець озвучив, коментуючи заяви російської сторони на тлі політичних подій у США та Європі.

За словами експерта, Росія намагається створити враження готовності до діалогу саме тоді, коли ситуація для неї загострюється.

"Це розраховано на те, що і Дональд Трамп, і Європа "пом'якшають" і зупинять свої кроки. Очевидно, що тут про інше й думати не можна", - заявив він.

Безсмертний наголосив, що така поведінка Кремля є типовою: щойно Москва відчуває загрозу для свого керівництва, одразу починає "лащитися", просуваючи ідеї зустрічей і перемовин. Він також звернув увагу на те, що ці меседжі йдуть паралельно з пропагандою, як-от інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова угорському виданню.

"Ну ми ж бачимо, що з одного боку інтерв'ю угорській газеті, таке пропагандистське, його аж противно читати, а з іншого боку - пропозиція про переговори…" - зазначив експерт, додаючи, що все це - спроба "підлащитися" до Дональда Трампа.

Також, за словами аналітика, риторика Кремля йде у відповідь на зміну тональності й дій з боку Трампа, який останнім часом озвучував наміри щодо ревізії або скорочення допомоги Україні.

"Тут з одного і другого боку все відбувається як по писаному. Тільки є реальний перебіг подій, а є інформація про неї", - підсумував Безсмертний.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Росія заявила про готовність до третього раунду переговорів з Україною. Окрім цього Фідан зробив нову заяву про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.