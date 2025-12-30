Кремль не зміг вигадати, де був Путін під час "атаки на резиденцію"

Фейкова атака на резиденцію Путіна

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".

Президент України Володимир Зеленський спростував звинувачення Росії щодо "атаки" на резиденцію Путіна та попередив, що такі заяви можуть бути підготовкою до нових ударів по Україні.

Сьогодні глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомив, що минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень.

На тлі заяв Кремля прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже поспішив висловити свою "глибоку стурбованість".

