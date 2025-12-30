Кремль не смог придумать, где был Путин во время "атаки на резиденцию"

В Кремле не стали сообщать, где находился российский диктатор Владимир Путин во время заявленной "атаки на его резиденцию" на Валдае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.
Спикер российского диктатора прокомментировал вопрос журналистов, где находился Путин, когда якобы дроны атаковали его резиденцию на Валдае.
"Что касается местонахождения президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению", - заявил Песков.
В то же время спикер Кремля назвал инцидент "террористическим актом", направленным против Путина и якобы "против усилий президента США Дональда Трампа".
По словам Пескова, Россия "не выходит из переговорного процесса и продолжает диалог с США", а после вымышленной атаки "Кремль усилит переговорную позицию по Украине".
"Военные РФ знают, как и когда отвечать на действия Украины", - цинично добавил Песков, пригрозив Киеву.
Напомним, Россия обвинила Украину в якобы атаке на резиденцию Путина и пообещала "ответный удар". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "объекты и время ответного удара на атаки на госрезиденцию Путина определены".
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения России в "атаке" на резиденцию Путина и предупредил, что такие заявления могут быть подготовкой к новым ударам по Украине.
Сегодня глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своих обвинений.
На фоне заявлений Кремля премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поспешил выразить свою "глубокую обеспокоенность".
