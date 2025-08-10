Кремль "згадав" про претензії на Аляску перед зустріччю Трампа з Путіним, - ISW

При цьому у Кремлі нагадали про історичні претензії Росії на цей регіон, який вони називають "американцем російського походження".

Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков пояснив вибір Аляски як місця переговорів близькістю двох країн через Берингову протоку та спільними економічними інтересами в Арктиці.

Російський переговорник Кирило Дмитрієв також акцентував на "історичних зв’язках" Аляски з Російською православною церквою та її військовій та економічній присутності на цій території.

Раніше в Росії неодноразово лунали заяви про необхідність повернення Аляски Сполученими Штатами.

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв у січні 2024 року заявив, що Росія може очікувати "будь-якого дня" на повернення Аляски у відповідь на американські застереження.

Відомі російські пропагандисти, серед яких Володимир Соловйов і Ольга Скабеєва, також неодноразово піднімали це питання в ефірах.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін у 2022 році заявляв, що Росія висуне претензії на Аляску, якщо США заморозять російські активи за кордоном.