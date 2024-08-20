Кремль збільшує кількість священників на ТОТ для посилення пропаганди

Кремль продовжує збільшувати кількість священників на окупованих територіях України. Дані заходи спрямовані на посилення російської пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зокрема, священників відправляють примусово як капеланів, але велика кількість з них водночас проводить службу у захоплених церквах регіону, де займаються пропагандою.
У Центрі нацспротиву зауважують, що кількість відправлених капеланів на ТОТ суттєво зростає. Причиною є низький морально-психологічний стан особового складу та збільшення випадків дезертирства.
"Також капелани беруть участь в ідеологічній обробці російських солдатів зі спонуканням вчиняти самогубства замість полону", - зауважують в ЦНС.
Варто зауважити, що Росія проводить систематичні завезення священників на тимчасово окуповані території. Метою таких дій є проведення ідеологічних та пропагандистських заходів, які допомагатимуть окупаційній адміністрації та загалом російській владі встановити подібним чином додатковий контроль над захопленою українською територією.
Нагадаємо, що напочатку березня стало відомо, що на тимчасово окупованій території Запорізької області прибули російські священники з Чувашії. Таким чином Кремль розбудовує фейкову "єпархію" в рамках агентурної діяльності.
Також окупанти чинять тиск на представників всіх конфесій на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог закриває церкви різноманітних протестантських конфесій.
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