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Кремль увеличивает количество священников на ВОТ для усиления пропаганды

Фото: Кремль увеличивает количество священников на ВОТ (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль продолжает увеличивать количество священников на оккупированных территориях Украины. Данные меры ориентированы на усиление русской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, священников отправляют принудительно в качестве капелланов, но большое количество одновременно проводит службу в захваченных церквах региона, где занимаются пропагандой.

В Центре нацсопротивления отмечают, что количество отправленных капелланов на ВОТ существенно растет. Причиной является низкое морально-психологическое состояние личного состава и увеличение случаев дезертирства.

"Также капелланы принимают участие в идеологической обработке российских солдат с побуждением совершать самоубийства вместо плена", - отмечают в ЦНС.

Религиозная оккупация РФ

Следует заметить, что Россия проводит систематические завозы священников на временно оккупированные территории. Целью таких действий является проведение идеологических и пропагандистских мероприятий, которые будут помогать оккупационной администрации и российским властям установить подобным образом дополнительный контроль над захваченной украинской территорией.

Напомним, что в начале марта стало известно, что на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыли российские священники из Чувашии. Таким образом, Кремль развивает фейковую "епархию" в рамках агентурной деятельности.

Также кафиры оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви всевозможных протестантских конфессий.

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