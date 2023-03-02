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Кремль заздалегідь спланував та фінансував катівні в Херсоні, - CNN

Фото: Кремль заздалегідь спланував та фінансував катівні в Херсоні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російська влада заздалегідь спланувала та допомогла фінансувати катівні в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували в Херсоні.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

Раніше ми повідомляли, що у звільненому Херсоні виявили чотири катівні росіян.

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