Кремль заранее спланировал и финансировал пыточные в Херсоне, - CNN

Российские власти заранее спланировали и помогли финансировать пыточные в Херсоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, недавно СБУ задержала руководителей пыточных, которые россияне обустроили в Херсоне.
Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне на захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.
Ранее мы сообщали, что в освобожденном Херсоне обнаружили четыре пыточных россиян.
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