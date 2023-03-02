Кремль заранее спланировал и финансировал пыточные в Херсоне, - CNN

Российские власти заранее спланировали и помогли финансировать пыточные в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, недавно СБУ задержала руководителей пыточных, которые россияне обустроили в Херсоне.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне на захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

Ранее мы сообщали, что в освобожденном Херсоне обнаружили четыре пыточных россиян.

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