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СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували в Херсоні

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Понеділок 27 лютого 2023 14:49
СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували в Херсоні Фото: СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували під час окупації Херсона (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, СБУ й ДБР викрила очільників російської катівні, яку облаштували під час окупації міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників", - пише СБУ.

Під час окупації зрадник добровільно погодився на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами "управління служби виконання покарань у Херсонській області".

Також колаборант організував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. В катівні проти українців застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства.

"Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми. Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу", - пише пресслужба.

Ще один зрадник раніше працював у Херсонському СІЗО, а з початку війни погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії". Там він разом з іншим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

Фото: СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували під час окупації Херсона (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків, які обстрілювали житлові квартали Луганської області.

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Служба безпеки України Херсон
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