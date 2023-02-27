СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували в Херсоні

В рамках стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні, СБУ й ДБР викрила очільників російської катівні, яку облаштували під час окупації міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників", - пише СБУ.

Під час окупації зрадник добровільно погодився на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами "управління служби виконання покарань у Херсонській області".

Також колаборант організував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. В катівні проти українців застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства.

"Ще одним колаборантом виявився очільник «відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення» колишньої російської тюрми. Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу", - пише пресслужба.

Ще один зрадник раніше працював у Херсонському СІЗО, а з початку війни погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії". Там він разом з іншим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

Фото: СБУ затримала очільників катівні, яку росіяни облаштували під час окупації Херсона (t.me/SBUkr)