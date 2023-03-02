Кремль заздалегідь спланував та фінансував катівні в Херсоні, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN

Міжнародні слідчі, що проводили розслідування, щодо російських злочинів в Україні виявили, що російські сили дотримувалися дуже конкретного плану на кількох окупованих територіях з чіткими шаблонами, які вказують на головний план окупації України Москвою.

"Перший етап, по суті, полягає у затриманні та, у багатьох випадках, убивстві категорії людей, позначених як "лідери", тобто тих, хто міг фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити їй культурний опір", - сказав Вейн Джордаш, голова Mobile Justice Team, колективу міжнародних слідчих.

Другий етап, за його словами, це свого роду процес фільтрації, коли населення, яке залишається за межами центрів ув’язнення, підлягає постійному моніторингу та фільтрації, щоб усі, кого підозрюють у зв’язках з "лідерами" або причетними до організації будь-якого типу опору, також потім були ідентифіковані, депортовані до Росії чи утримані в ізоляторах, з подальшим катуванням.

Джордаш сказав, що ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, а й в інших районах, окупованих російськими військами, наприклад у Бучі та Бородянці. Однак, він додав, що тривала окупація Херсона дозволила російським військам піти ще далі.

Крім того, українські та міжнародні слідчі заявили, що виявили фінансові зв'язки цих ізоляторів з російською державою.