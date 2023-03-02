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Кремль заранее спланировал и финансировал пыточные в Херсоне, - CNN

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США, Четверг 02 марта 2023 22:09
Кремль заранее спланировал и финансировал пыточные в Херсоне, - CNN Фото: Кремль заранее спланировал и финансировал пыточные в Херсоне (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские власти заранее спланировали и помогли финансировать пыточные в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Проводившие расследование международные следователи в отношении российских преступлений в Украине обнаружили, что российские силы придерживались очень конкретного плана на нескольких оккупированных территориях с четкими шаблонами, указывающими на главный план оккупации Украины Москвой.

"Первый этап, по сути, заключается в задержании и, во многих случаях, убийстве категории людей, обозначенных как "лидеры", то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы оказывать ей культурное сопротивление", - сказал Уэйн Джордаш, глава Mobile Justice Team, коллективу международных следователей.

Второй этап, по его словам, это своего рода процесс фильтрации, когда население, остающееся за пределами центров заключения, подлежит постоянному мониторингу и фильтрации, чтобы все, кого подозревают в связях с "лидерами" или причастными к организации любого типа сопротивления, также затем были идентифицированы, депортированы в Россию или удержаны в изоляторах с последующей пыткой.

Джордаш сказал, что эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, например, в Буче и Бородянке. Однако он добавил, что продолжающаяся оккупация Херсона позволила российским войскам пойти еще дальше.

Кроме того, украинские и международные следователи заявили, что обнаружили финансовые связи этих изоляторов с российским государством.

"Эти центры заключения имеют финансовые связи с российским государством... Эти финансовые документы показывают, что гражданская администрация финансируется из России, а гражданская администрация финансирует центры заключения, поэтому есть очень четкие модели и очень четкие связи", - сказал Джордаш, ссылаясь на документы, обнаруженные следователями.

Напомним, недавно СБУ задержала руководителей пыточных, которые россияне обустроили в Херсоне.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне на захваченных территориях Украины создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

Ранее мы сообщали, что в освобожденном Херсоне обнаружили четыре пыточных россиян.

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