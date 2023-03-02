Кремль заранее спланировал и финансировал пыточные в Херсоне, - CNN

Проводившие расследование международные следователи в отношении российских преступлений в Украине обнаружили, что российские силы придерживались очень конкретного плана на нескольких оккупированных территориях с четкими шаблонами, указывающими на главный план оккупации Украины Москвой.

"Первый этап, по сути, заключается в задержании и, во многих случаях, убийстве категории людей, обозначенных как "лидеры", то есть тех, кто мог физически сопротивляться оккупации, а также тех, кто мог бы оказывать ей культурное сопротивление", - сказал Уэйн Джордаш, глава Mobile Justice Team, коллективу международных следователей.

Второй этап, по его словам, это своего рода процесс фильтрации, когда население, остающееся за пределами центров заключения, подлежит постоянному мониторингу и фильтрации, чтобы все, кого подозревают в связях с "лидерами" или причастными к организации любого типа сопротивления, также затем были идентифицированы, депортированы в Россию или удержаны в изоляторах с последующей пыткой.

Джордаш сказал, что эти методы применялись не только в Херсоне, но и в других районах, оккупированных российскими войсками, например, в Буче и Бородянке. Однако он добавил, что продолжающаяся оккупация Херсона позволила российским войскам пойти еще дальше.

Кроме того, украинские и международные следователи заявили, что обнаружили финансовые связи этих изоляторов с российским государством.