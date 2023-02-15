Кремль залишає своєю метою захопити Київ та всю Україну, - Резніков

"Стратегічна ціль Кремля незмінна - захопити Київ і всю Україну. Проте в них немає ресурсів. Тому їхня тактична ціль - захопити Луганську та Донецьку області повністю і вимагати переговорів", - заявив Резніков.

За його словами, лінія фронту з ворогом зараз становить близько 2500 км. Активні бойові дії тривають на сході та півдні України, зокрема росіяни збільшують тиск по лінії від півночі Луганщини до Вугледара на Донеччині.

"Величезні ресурси сконцентровані проти наших оборонців у районі Бахмуту. Тривають важкі бої. Ворог несе величезні втрати. Наші воїни героїчно і майстерно тримають оборону. На жаль, у нас також є втрати. Тому Силам оборони України, усім нашим захисникам і захисницям, потрібна максимальна підтримка", - сказав міністр оборони.

За даними Резнікова, у найближчі місяці очікується наростання тиску з боку Росії. Увесь це час Кремль не припиняв прихованої мобілізації, але зараз, щоби замістити втрати і влаштувати чергову навалу, росіяни можуть публічно оголосити нову хвилю.

Міністр оборони України також висловив переконання, що партнери готові підтримувати Україну на довгій дистанції. Він також сподівається на зміну позиції кількох держав: наприклад, Швейцарії, яка зараз забороняє постачання боєприпасів для німецьких систем “Гепард”.

"Нам важливо, щоб рішення ухвалювалися швидко, а зброя і боєприпаси надавалися у достатній кількості", - додав Резніков.