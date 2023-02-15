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США перевершують очікування у допомозі Україні, - Джонсон

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Середа 15 лютого 2023 16:45
США перевершують очікування у допомозі Україні, - Джонсон Фото : екс-премʼєр міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Попри певні затримки у прийнятті рішень, обсяги військової допомоги Україні з боку США перевершують очікування скептиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона під час Kyiv Jewish Forum.

"Я просто впевнений, що Америка буде продовжувати допомагати і робити це правильно", - заявив Джонсон, назвавши США "арсеналом демократії".

Він також нагадав, що запити України про військову допомогу часто стикаються з сумнівами деяких західних політиків щодо збільшення рівня підтримки.

"18 місяців тому ми з Беном Уоллесом, міністром оборони Великобританії, вперше розглядали питання про те, чи надсилати протитанкову зброю. У нас система говорила: ні, це може бути ескалацією, це провокує росіян. Але ми це зробили. NLAW, джавеліни, які послали США, насправді були безцінними і дозволили українцям захистити себе", - сказав Джонсон.

За словами екс-прем’єра Британії, агресивні наміри Путіна щодо України стали остаточно зрозумілі після публікації імперіалістичного "трактату" про "штучність" Української держави напередодні повномасштабного вторгнення.

Він також закликав збільшити поставки військового обладнання в Україні.

"Україні потрібен комплект інструментів, щоб зупинити російську агресію, а також повернути землю, яку окупувала Росія. Це єдиний спосіб закінчити цю війну", - констатував Джонсон.

Нагадаємо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum-2023 проходить у Вашингтоні під лозунгом Stand with Ukraine. Ініціатором KJF є президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

У вступній промові Ложкін заявив, що від України сьогодні залежить майбутнє Європи та всього цивілізованого світу.

Своєю чергою, президент Ізраїлю пообіцяв підтримку народу України у війні з Росією.

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