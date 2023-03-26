UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники. В РНБО висловилися про заяву Путіна

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруське суспільство Росії та Путіна", - констатував він.

На думку Данілова, Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

Нагадаємо, 25 березня російський президент Володимир Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінРНБОРосійська ФедераціяБілорусьОлексій Данілов