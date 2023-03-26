Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники. В РНБО висловилися про заяву Путіна

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруське суспільство Росії та Путіна", - констатував він.

На думку Данілова, Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

Нагадаємо, 25 березня російський президент Володимир Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.