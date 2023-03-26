Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники. В РНБО висловилися про заяву Путіна

Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.
"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруське суспільство Росії та Путіна", - констатував він.
На думку Данілова, Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.
Нагадаємо, 25 березня російський президент Володимир Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.
Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.
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