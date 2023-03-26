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Кремль взял Беларусь в ядерные заложники. В СНБО высказались о заявлении Путина

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - констатировал он.

По мнению Данилова, Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

Напомним, 25 марта российский президент Владимир Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Сообщается, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных.

Позже международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.

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