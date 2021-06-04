Кремль о встрече Зеленского и Путина: предложений от Киева пока не получали

На сегодня нет ясности по встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным . Российская сторона не получала предложений по повестке дня.

"Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии Офиса президента мы пока не получили", - заявил Песков.

Он отметил, что ранее у Зеленского говорили о намерениях обсудит вопрос оккупированного Крыма, но Москва настаивает, что он не подлежит обсуждению.