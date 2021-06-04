Кремль о встрече Зеленского и Путина: предложений от Киева пока не получали

На сегодня нет ясности по встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. Российская сторона не получала предложений по повестке дня.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
"Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии Офиса президента мы пока не получили", - заявил Песков.
Он отметил, что ранее у Зеленского говорили о намерениях обсудит вопрос оккупированного Крыма, но Москва настаивает, что он не подлежит обсуждению.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Путина может состояться, когда Киев будет уверен, что сможет проговорить все ключевые вопросы.
До этого у Путина говорили, что процесс подготовки встречи с Зеленским идет непросто. Отметим, ранее президент Украины предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, на что российский лидер парировал готовностью встретить Зеленского в Москве.